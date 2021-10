19:33 H Jesús piensa en su chica

En la cocina Jesús le habla a Adara de su relación. Le explica que por ejemplo, si iban a un hotel, ella entraba antes y él después. O también que no subía fotos con ella. O era ella quien le recordaba su aniversario. Dice Jesús que siempre habían visto eso como natural, pero que ahora lo ve feo y no quiere volver a hacer algo así. Dice que tiene ganas de hacer cosas con ella, que ahora no se perdería ni un viaje y que tiene muchas ganas de decírselo.