Buenas noches amigos. En la casa de los secretos se viven jornadas tranquilas, sin grandes enfrentamientos, pero no dejan de suceder cosas. No se pude dar nada por sentado. Durante la noche de ayer, sin ir más lejos, hubo un distanciamiento entre Cristina Porta y Adara Molinero. Al parecer esta última le reprochó a la presentadora su falta de apoyo, después de un enfrentamiento con Cynthia. "Ella me ha visto a mí mal en la cama y no me ha venido a preguntar", se desahogaba Cris con Luca. Además, según la presentadora, Adara no le habló en buen tono. Esta tarde, lejos de arreglarse el asunto, la tensión entre ambas ha ido en aumento. Por otro lado, la carpeta Luca-Cris sigue sin consumarse. Los dos están solteros, se atraen, se buscan, se acarician, duermen muchas veces juntos, pero no rematan la faena. Por si fuera poco, ella ya le ha dado a entender, a su manera, que está loquita por sus huesos Entonces ¿por qué no mueve ficha el italiano? ¿A qué están esperando para lanzarse? Con estas interrogantes, vamos a la casa.

20:21 H Hablando de secretos Jesús e Isabel hablan de los secretos que quedan por descubrir, entre susurros. El gemelier anda un poco perdido y piensa que "el de Adara es el de kelly". Por su parte, la presentadora asegura que conoce el de Luis, Cynthia, tiene una idea de cuál puede ser el de Adara y cree que el de Luca todavía no ha salido. 20:07 H Silencio total La casa en absoluto silencio. Antes de la gala, algunos cogen fuerzas echándose una siesta y otras se maquillan. 19:53 H La soledad de Adara De momento, no hay rastro de reconciliación entre Cris y Adara. Esta última deambula por la casa con cara de pocos amigos. Ahora se come, sola, en la cocina, una taza de cereales en estricto silencio. 19:43 H Miguel, sobre la crisis Adara-Cris: "Las dos pierden" 19:39 H "No hay que esconder la comida" El personal se queja de que ya no queda pan. Cynthia es partidaria de esconder alimentos para que duren más. Luis discrepa: "No es cuestión de esconder, sino de tener cabeza", sentencia. 19:13 H "Luca come caliente" La comida está lista, pero todavía no ha llegado a la mesa. Canales observa que Luca no pierde el tiempo. "Él come caliente", suelta, tras ver que el italiano ya ha empezado a zampar. 19:03 H Comida y belleza Terminan los ensayos y de vuelta a la cocina, donde Cris y Luca preparan la comida. Mientras tanto, Sandra retoma la sesión de belleza de uñas con Adara a la que lima las uñas de las manos. 18:28 H Vuelven los ensayos Vuelven los ensayos. El personal ya está en el jardín cantando un pupurrí de temas variados. Desde Nino Bravo a reggaeton. Canales se viene arriba con el tema de Chayanne de 'Torero'. 18:11 H "Ver, oír y callar" A Cris no le gusta que el personal esté en la cocina haciendo sugerencias sobre la comida. "Voy a salpimentar como a mí me dé la gana. Los cocineros somos Luca y yo. Vosotros ver, oír y callar", reclama.