16.00 - 00.00 | Cris y Luca hablan de sus diferencias

Luca no quiere que en ningún momento les traten a él y a Cris como una pareja porque en ningún momento lo son. Tiene claro que por pasar tiempo con una persona y por haberse dado un beso no es su pareja, y no quiere que se le ataque por ahí. Cris está de acuerdo con él.

Isabel y Cynthia hablan sobre la gala de ayer y lo absurdo que les pareció todo, especialmente las acusaciones respecto a las tareas de la casa y al chocolate blanco. A Isabel no le gusta un pelo la actitud que está teniendo Julen últimamente. Le gusta que participe, pero no de esta manera. "Se están juntando los del patio de colegio juntos". "Yo podría ir a piñón contra ellos", dice Cynthia, pero no lo hago.

Cristina le dice que a Luca que se va a dar cuenta de que en la sala de la verdad no está hablando con una persona real y que todos ahí son personajes. Aquí estamos para ser personas, no personajes", dice Luca. Pero Cristina no está de acuerdo con él.