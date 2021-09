Gianmarco Onestini carga contra Cynthia por decir que Luca le iba detrás: "No me gusta su juego"

Luca Onestini afirmaba que él se ha mostrado cariñoso con todos. Se defendía diciendo que lo único que había hecho era decir que su prototipo de mujer eran altas y morenas, pero que no con ello se refería a Cynthia. Su compañera, no obstante, lo había interpretado como una indirecta. Pero entre sus compañeros, Luca recibió la mayoría de los apoyos ante el malentendido .

En el plató de 'Secret Story: Cuenta atrás', Gianmarco Onestini siguió atento el conflicto. Finalmente no se cortó en arremeter contra Cynthia. "A mí el juego que está haciendo Cynthia no me gusta. Aquí parece que si un chico habla con una chica ya quiere algo. Hay que entender que puede existir la amistad entre hombre y mujer. Cynthia tiene la estrategia de intentar malmeter a Luca contra la casa", sentenció.