Miguel Frigenti se desahoga con Sofía Cristo y termina llorando: "Que me dejen en paz"

El día empezaba fuerte en 'Secret Story' , la disputa entre Emmy y los Gemeliers por los cereales ha calentado el ambiente en la casa de los secretos esta madrugada y no solo ha afectado a ambas partes. Miguel Frigenti, testigo del altercado ha querido aconsejar a Dani, algo que ahora no se le va de la cabeza y ha querido desahogarse con Sofía Cristo en la soledad de la habitación.

Los 'Gemeliers' decidieron esconder los cereales porque, parece ser, que Emmy come más de la cuenta, algo que terminó con la alemana llorando , Dani explicando que puede hacerlo porque es "el jefe de la cocina" y con Miguel Frigenti aconsejándole que diciendo esto y de esta manera puede enviar un mensaje equivocado: "Lo que le queda a la gente es que eres un chulo, que contestas mal a una tía y que tú no eres nadie para decir quien tiene que comer".

Sofía Cristo, tras su explicación, no entiende por qué Miguel está rayado por esto, algo que él le explica: "Estoy rayado porque Cristina me ha dicho que ha escuchado un conversación donde Jesús estaba diciendo que estaba rayado por lo de los cereales y que Isabel Rábago le ha dicho que algunas personas le van a querer sacar la parte mala, desconcertar".

Frigenti le cuenta a su compañera que se ha agobiado "mogollón" cuando ha visto salir a los Gemeliers llorando del cubo, momento en el que Miguel se ha acercado a hablar con ellos para decirles que lo que les dijo ayer es solo "por su bien", algo a lo que ha reaccionado Isabel Rábago diciend o: "Yo hablaré luego contigo a solas". Mientras le contaba esto a Sofía, Miguel Frigenti se ha roto, se le quebraba la voz y saltaban las lágrimas mientras contaba: "Me da miedo que intenten vender que yo lo hago para dejarle mal porque, al final, el que me perjudico soy yo".

El colaborador ha terminado explotando: "Me da una rabia, que mete mierda es la gente , que me dejen en paz, que yo voy a mi bola". Aunque rápidamente se ha recompuesto para seguir cono la conversación con su compañera de casa.

Tras desahogarse, Sofía Cristo ha querido tranquilizarle con sus palabras: "No te puede dar miedo algo que no sabes si va por ti o no. Tú lo has hecho con toda la mejor intención del mundo". Y le ha aconsejado que si le agobia tanto que "hable con ellos". Frigenti ha recapacitado y ha querido relajarse pensando en que igual no es de él a quién se referían sus compañeros: "Me siento mal porque igual ni pasa eso, ni habla de mi y quedo como el culo".