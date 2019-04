Gutiérrez Casas se mancha las manos de sangre

telecinco.es

La traición y la venganza han sido los hilos conductores del capítulo 11 de ‘Secretos de estado’. Mientras que Castillo es capaz de todo para conseguir la libertad de Andrés, el Presidente ve como sus días de poder se están acabando y no va a ser solo por la presencia de Paula. En política nadie se fía de nadie y Gutiérrez Casas descubrirá que tiene al enemigo en casa.

¡Alerta spoiler! Si todavía no has visto el capítulo 11 de ‘Secretos de estado’ es mejor que no sigas leyendo. Si por el contrario ya lo has visto, vuelve a disfrutar de los momentazos que nos han dejado sin aliento.

Laura visita a Andrés en prisión

Laura ha llegado tarde, pero ha querido ser ella la que le contara a Andrés que se iba a casar con Jon y que el hijo que espera es suyo. Sin embargo, ha llegado tarde. Andrés ha intentado explicarle por qué había actuado así y le ha contado que ya sabía todo. Había estado compartiendo celda con Juan, antes de que le mataran, algo que Laura no sabía.

Andrés recupera la libertad tras un giro inesperado

Ante las nuevas pruebas aportadas por el inspector Castillo y tras poner a Gutiérrez Casas contra las cuerdas, la Fiscal decide poner en libertad provisional a Andrés Rivera por el presunto asesinato de Elena Llanos Monforte.

Alberto, en la cuerda floja: “Tu tiempo se ha acabado”

El Presidente no podía creer que Jano, una de sus manos derechas en el partido fuera capaz de traicionarle y apoyar a Paula. Pero mucho podía asimilar que hubiera sido su propia mujer la que le hubiera animado a tomar otra decisión: “Me dijo que tomara la decisión correcta y eso es lo que he hecho”. Alberto se enfrenta a un nuevo rival en la carrera por la presidencia y no está dispuesto a dejarse ganar: “Voy a machacarte, si yo caigo tú también caerás”.

Tras escuchar que Carlos volvía a hablar con Paula, Raquel no ha aguantado más y se ha lanzado a la piscina. Tras saber que la intención de éste no era volver con ella, le ha confesado que sabía que lo de su casa no había sido un robo y que le dolía mucho que no confiara en ella. Carlos le ha explicado que no es algo personal y ella se ha confundido, ha intentado besarle.

Marisa se cobra su propia venganza

Cansada de callar y dispuesta a buscar el respeto que se merece dentro de su dormitorio. Marisa ha librado su propia venganza contra las continuas infidelidades de su marido. Guillermo nunca volverá a engañarla con Rubén, su matrimonio ya no es una cosa de tres.

En el próximo capítulo: Ana Chantelle quiere el puesto de su marido