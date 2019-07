El cara a cara de Pedro y Elvira: “Eres calaña”

Pedro está pasando por su peor momento. Sin dinero, desahuciado, sin sus hijas… mientras estaba pensando en lo que le había sucedido en los últimos días, se le aparece en la habitación su mujer vestida de novia. En esta visión, Pedro le pide a Elvira explicaciones y sobre todo le pregunta por el dinero, “¿dónde está? ¿Qué coño has hecho con él? Me has arruinado la vida”, le dice. Lejos de compadecerse de él, le dice que es calaña, que planeó su muerte… A su vez Pedro le echa en cara que ha aguantado carros y carretas en la relación pero que ya no podía más.