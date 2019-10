10 ideas que te dan las ‘Señoras del (h)AMPA’ para tu disfraz de Halloween

No queda nada para Halloween y para los más rezagados o para los que todavía no saben de qué disfrazarse las ‘Señoras del (h)AMPA’ son una gran fuente de inspiración para este 31 de octubre . Toma nota porque Asun, Carmona, Mayte, Mariano, los sicarios… nos dan estos tips para que tu disfraz sea el más original de la fiesta.

Señoras, a lo ‘La Matanza de Texas’

Conejo asesino

Mariano , el sicario al que tiene mucha manía Carmona, fue a hacer un trabajito al colegio, pero se hizo un pequeño lío con la víctima. Su jefa le mandó matar a los hijos de Mayte pero como no sabía quiénes eran, pues fue a por la amiga de Arantxa. En el último momento, tuvo remordimientos de conciencia y no pudo rematar la faena. Eso sí el disfraz va a pasar a la historia de ‘Señoras del (h)AMPA’.

Este traje es un poco más laborioso porque te tienes que hacer un disfraz de conejo , con sus enormes orejas y todo. Después te haces con un cuchillo jamonero o el primero que pilles en la cocina, te vendas una mano para parecer que te has quedado sin dedo, un poco de sangre, y ya está.

Las distintas versiones de Asun: Frozen, mafiosa chunga…

Begoña y su escopeta

La exjefa y amiguísima de Mayte no podía no estar en este ranking de ideas para Halloween. Ella da ese toque costumbrista con sus looks, además el que te vamos a proponer es muy fácil y sencillo.