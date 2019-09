Mariano, el Conejo asesino, se lía con la víctima

Carmona pensaba que tras conseguir el dinero del rescate, Mariano y los demás sicarios habían matado a Lourdes, pero eso no ocurrió nunca. La dejaron en libertad. Como esta decisión no le gustó nada, le ha mandado hacer esto a su sicario: “Esa Mayte, tiene dos hijos, mata a uno”. Pero cuando ha llegado al colegio se ha equivocado de víctima, y ha ido a por la amiga y no a por la hija de Mayte Soldevilla. Pero cuando estaba a punto de matarla, no ha podido y la ha dejado escapar.