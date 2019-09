Carmona: “¿Van a venir esas cuatro golfas a arruinarme el negocio? ¡De eso nada, monada!”

Carmona nos cuenta que la profesión de mafiosa es “muy desagradecida”. La jefa de los sicarios dice que es “crucial” hacerse respetar: “Si no, la toman a una por el pito de un sereno”. Y es que tiene algo clarísimo: “¿Van a venir esas cuatro golfas a arruinarme el negocio? ¡De eso nada, monada!”

“¿Que mato gente? Sí ¿Que me gano la vida con ello? Obvio”, reconoce Carmona pero es que no le puede gustar a todo el mundo porque no es una croqueta: “Mataría por una croqueta…. ¿A que soy la monda? Tiene gracia porque es verdad”.