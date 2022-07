Esther confiesa que, tras participar en OT 2008, estuvo tres años viviendo de la música. No se arrepiente de haber sido concursante, pero reconoce que ahora no se subiría a un escenario: "Volví a mi vida antes de OT, ya no confías en ti misma, subirte a un escenario te da mucho reparo". Ha formado una familia, tiene dos hijas y... ¡es una empresaria de éxito! "Tengo tres restaurantes, tengo un grupo de restauración, que es mío , lo he hecho yo", confiesa, orgullosa. "Espero no volver a la música para nada", añade.