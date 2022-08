La vecina traidora desvela el siguiente movimiento de Ana María Aldón: "Lo va a contar esta semana"

“Ella está deliberando con su familia lo que va a hacer, pero la familia lo que le dice es que no se separe porque de esa relación comen todos, esta misma semana que viene nos vamos a enterar de que se separan, lo que pasa es que quieren que pensemos que no para que no se les estropee el contrato (…) Yo les he visto muchas veces por la ventana y no son personas agradables, ni siquiera entre ellos mismos, no son cariñosos el uno con el otro, ahí no hay cariño ninguno y sobre todo por parte de ella, lo normal es que un matrimonio se agarre la mano, hable, pero ellos nada de nada, ¿qué clase de pareja es esta?”.