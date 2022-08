El extorero ha estallado , “buenas tardes por decir algo, porque me parece de tan poca vergüenza, que ustedes aquí irrumpiendo”. Al parecer el maestro está disgustado por merodear cerca de su domicilio, “a estas horas” y sobre todo “diciendo barbaridades. ¡Esto qué es! Es una vergüenza” .

En primer lugar, Ana ha querido aclarar que no es ninguna “traidora”, desde su punto de vista la traidora es Ana María Aldón que tiene al marido “amangonao”. No tiene pudor en decir que la diseñadora le cae muy mal, ya que es muy “prepotente ”.

Según la residente de Costa Ballena, ella nunca ve a Ana María por la calle, a su marido, sí, “tirando la basura como un hombre sencillo y normal”. Además, nunca han estado juntos en la piscina , “porque el que este se va, él si está ella no baja y ella coge y se va”.

Sobre los gastos de la comunidad, la vecina asegura que no están al corriente de pago, “tenían recibos atrasados de no pagar”. Eso sí, Ana comenta que “nadie se atreve a decirle nada a Ortega Cano. No olvidemos que ha sido un gran torero”.