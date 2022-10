Paco León se entera por 'Socialité' de la detención de su hermana: "Estaba desorientado"

Tremendo altercado sucedido en Sevilla la noche del viernes. ‘Socialité’ se hace eco de la detención de María León tras haber agredido con un puñetazo y una patada a un policía . Nos ponemos en contacto con su hermano, Paco León , que nos asegura que no sabía nada de la noticia.

Según apuntan diversas fuentes, la policía se disponía a identificar a un ciclista cuando un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba María León, comenzaba a increpar a los agentes. Ellos se dispusieron a identificarlos y, como la actriz no llevaba encima su DNI , se la intentaron llevar a comisaría , como establece el protocolo.

Ella no opuso resistencia y se metió en el coche, pero sus amigos comenzaron a zarandear el auto, abrieron la puerta para que ella saliera y la actriz, nerviosa, se apeó del coche. Comenzó una huida y, en un momento dado, María golpeó a un agente propinándole un puñetazo y una patada. Por ello, ha sido detenida. Tras esto, la actriz habría sufrido un ataque de ansiedad y habría sido atendida por sanitarios.

El programa se pone en contacto con Paco León para tener más datos sobre este asunto, pero el director no sabía nada al respecto: "Desconocía estos hechos, estaba desorientado, le he explicado lo que ha sucedido y ha dicho que él no sabía nada y que se iba a poner, inmediatamente, en contacto con su familia".