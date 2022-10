Conchi Ortega Cano estalla tras confirmarse el divorcio de su hermano y Ana María Aldón: "No quiero saber nada de ellos"

Hemos hablado con Conchi Ortega Cano, quien se ha mostrado muy enfadada y no ha dudado en estallar entre lágrimas. Muy afectada, ha dedicado unas palabras a Ana María Aldón: “Que diga lo que quiera, yo no he tenido con ella dos palabras. Que se vaya o que se quede, que haga lo que quiera”, decía.

“No quiero saber nada ni de ella ni de mi hermano, que se olviden de mí. Estoy disgustadísima, harta de todo, de este rollo y de que me tengan por mala. Voy a tener que tomar otra decisión. Estoy harta de verme en televisión. Yo no he hablado nunca de nada y estoy harta de sufrir y llorar. No hay derecho, me va a dar algo en algún momento”, explicaba.