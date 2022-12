Desde que Chenoa revelara que Rosa López no es su amiga, sino su compañera , muchos son los que se han pronunciado al respecto. En 'Socialité' recogimos estas polémicas palabras por parte de la artista y 'Fiesta' se hizo eco de la reacción y respuesta de Rosa. Ahora, aportamos más luz al asunto y desvelamos el motivo por el cual las artistas estarían tan distanciadas: David Bisbal.

Los colaboradores del programa que presenta Emma García llegaron a aportar también las razones por las cuales Chenoa no considera amiga a Rosa, y no es otra que el hecho de que López no haya estado en los momentos en los que los triunfitos la necesitaban, sino que solo daba señales de vida cuando quería que compartieron su nuevo trabajo musical. Y esto, a lo largo de los años, habría cansado tanto a Chenoa como a otros compañeros de OT.