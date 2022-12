Las palabras que ha pronunciado Chenoa en la fiesta de cumpleaños de Natalia han sido entendidas por unos y criticadas por otros. La artista confiesa que Rosa López no es su amiga , sino su compañera . Mientras unos lo ven como algo natural, otros se empeñan en ver un desplante hacia la granadina, pero... ¿qué opina la propia Rosa?

Sobre todo esto se encontraban debatiendo en el plató de 'Fiesta' cuando Rosa López se ha puesto en contacto con Iván Reboso . El colaborador ha recibido un mensaje de texto por parte de la cantante, que se pronuncia al respecto de esta polémica . ¿Es cierto que no tienen tanta relación ? ¿Le duelen estas declaraciones ?

"Estoy feliz y vivo feliz por que ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar", es su mensaje. Rosa ha reaccionado de esta manera y se abren todo tipo de interpretaciones.

Por su parte, Bea Jarrín, amiga de Natalia (que estuvo en la fiesta), comenta lo siguiente: "Las amistades hay que cuidarles y son recíprocos. Si tú solo acudes a tus amistades cuando los necesitas y después no te preocupas por los demás... Llega un momento en el que decides quiénes son tus amigos y quiénes no. Ellos al final se dan cuenta de que no ha estado como amiga en muchos casos con algunos de ellos".