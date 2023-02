Nuestro compañero le pregunta al trío si les molesta que se les pregunte por su pasado en OT, algo que ellos niegan. Lo que sí les molesta es que les pregunten por otros compañeros y sus vidas personales, como por ejemplo que si Chenoa y Rosa son amigas: “Eso ya es otra cosa, eso me toca un pie. Nos cansa”.

“Nos intentáis meternos en berenjenales y enemistarnos y lo leváis haciendo veintiún años. El hecho de que nos conozcamos desde hace veinte años no nos convierte en mejores amigas”, añade Geno, que también tiene algo que decirle a Jorge Javier Vázquez. El presentador llamó falsos a los triunfitos y la cantante tiene algo que decirle.

“Nosotros no somos falsos, él debería saber cómo funciona esto. Nos preguntan y luego la montáis para hacer ver que estamos todos en contra de Chenoa. Lo que ella diga, bien dicho está. Lo que no sabéis es que nosotros hablamos, la llamamos y le decimos ‘esto no ha sido así’ y se queda aclarado”.