Los compañeros de Chenoa en 'OT', muy críticos ante sus últimas declaraciones: "Vive anclada en el pasado''

Sus compañeros no dan crédito ante las declaraciones de la cantante y consideran que es un feo hacia Bustamante, Rosa y Bisbal: ‘’Eso para mí es tontería, porque como no ha pasado…Perder el tiempo. Eso no va conmigo’’, recalca Nuria Fergó.

‘’Obviamente fuimos importantes y fuimos icono y marcamos un antes y un después (…), pero vivir del pasado no, OT pasó, no se puede quedar uno anclado’’, explicaba la ex concursante Geno. ‘’Está todo siempre como tan presente que es como que no pasa el tiempo’’, afirmaba Mireia.