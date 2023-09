Nuria Marín ha decidido destapar todo lo que la ciudad de Barcelona ha callado sobre Shakira durante años. Está cansada de que la artista diga que "la ciudad se ha portado mal con ella", pero al parecer, muchos le tienen cariño y, por ello, no han contado todo lo que saben para protegerla... Hasta ahora: "Creo que es justo dar las versiones y contar lo que se cuenta".

Nos confiesa Nuria Marín algo que le sucedió a la coreógrafa Chiqui Martí con la cantante: “Ella nunca ha contado lo que yo voy a contar. El equipo de Shakira la contrata para que le dé clases de pole dance durante tres días. Ella llega con una actitud bastante distante y no responde a las lecciones que Chiqui le da”.

“No quiere tomar nota de lo que le dice, por ejemplo, que se quite las medias para bailar mejor. Ella desobedece. Después del primer día no vuelve y le pone a una profe del equipo (porque no quería coincidir de nuevo con ella debido a su mala actitud)”, añade la presentadora.