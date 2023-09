Victoria Federica, presuntamente a punto de llegar a las manos con una tiktoker: "Me sacó del baño"

" Me choqué sin querer con ella , y al girarme para pedirle perdón me di cuenta de que me miró fatal, yo no sabía quién era, mis amigos me dijeron que era Victoria Federica".

"Al día siguiente me volví a encontrar con ella en la cola de los baños portátiles y me gritó que no me colase, empezamos a discutir y yo, para pararlo, cerré la puerta del baño, entonces ella empezó a dar golpes en la puerta y me abrió, me sacó cogiéndome del brazo y yo le tiré el cubata encima, ella se volvió loca y empezó a gritarme, a mí me dio por reírme porque me parecía una situación surrealista".