El programa confirma que "no ha habido cordialidad en esta ruptura" después de mantener una conversación con Oriana. Nos cuenta que el jueves volvió de Italia con 4 maletas que pesaban 32 kilos porque "han habido cosas que yo ya no paso". "Tenía todo aquí, mi madre, mi coche, mi perro, mis amigos y mi trabajo", se lamenta la influencer. Pero hay declaraciones más esclarecedoras pues... ¿cuáles son los motivos de esta ruptura? Parece que está harta de sus malas formas.

Oriana se explaya para responder a estas dudas y se sincera: "Tampoco puedo aguantar las cosas que dice sobre mí", se queja Oriana, pues estaría molesta por el hecho de que él ahora ande despotricando de su ya exnovia. Además, al parecer, el motivo de la ruptura habría sido el hecho de que a él se le haya relacionado con otras mujeres: "Me duele bastante". Ha habido likes, comentarios e intercambio de teléfonos que no le han gustado nada a Oriana: "Yo no he visto una infidelidad en sí, pero sí que ha habido muchos detalles con varias chicas".