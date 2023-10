La secuencia completa del abandono de Oriana Marzoli y el protocolo que se siguió en 'Gran Hermano VIP'

Lara Álvarez: "Oriana trasladó a la organización que cambiaría de idea si se cumplían una serie de exigencias"

La presentadora explica con detalle qué sucedió después de que Oriana manifestase que quería abandonar

La verdad del abandono de Oriana: esto fue todo lo que ocurrió en el confesionario y el porqué de su decisión

Oriana Marzoli decidió abandonar 'Gran Hermano VIP' y son muchas las versiones que se están dando sobre su salida de la casa. El programa decidía ampliar la información dada emitiendo imágenes inéditas del confesionario en el que la concursante decidía poner fin a su reality y contar cómo es el protocolo que se activa cuando un participante toma dicha decisión.

"Tras la salvación de Álex Caniggia se escucharon gritos desde el exterior de 'Álex, ganador'. Fue entonces cuando Oriana entró al confe y allí recriminó a 'Gran Hermano' que no reprendiera a Álex por haberle llamado 'ridícula'. Oriana se encendió y decidió abandonar la casa", explicaba Lara Álvarez en 'GH VIP: Última hora'.

En 'GH VIP: El debate' con Ion Aramendi habíamos visto el enfado de Oriana en el confesionario terminando su discurso con un "Ábreme, que me quiero ir por producción. Me quiero ir, no aguanto más", le dijo al Súper.

La continuación del abandono de Oriana Marzoli

"¿Te quieres ir del concurso?", le preguntó el Súper. "Sí, no aguanto más. Ábreme. Ábreme", contestó. ella. "No quiero sentarme. Os quedáis con esta persona que me insulta y lo permitís y ya está. Como lo permitís todo, pues ya está. Créeme que yo si sé hacer mi carrera bien. Entonces vas, se lo permites y yo me voy. ¿Me puedes abrir la puerta, por favor? Porque no pienso seguir soportando injusticias a otra. A mí no", continuó.

El Súper le respondió que se le había llamado la atención a Álex Caniggia pero Oriana no consideró que hubiese sido suficiente: "No es llamar la atención cuando se le sigue permitiendo en la salita de los cojo*** en las que le regalé los minutos y luego encima me lo dijo siete veces más. Perfecto, muchas gracias", ironizaba.

"También es un insulto imitar un acento", apuntó el Súper. Oriana no lo veía así: "¿Eso es un insulto? Mi amor, llevo todo el reality hablando en colombiano y en argentino. Si no me habéis escuchado entonces mirad las camaritas que para eso están puestas, todo el reality. A Sol le hablo en argentino, hablo en colombiano... porque son las telenovelas que he visto toda la vida. Vaya por Dios que lo imite tan bien", respondió.

"¿Crees que no fuimos lo suficientemente contundentes?", le preguntaba entonces el Súper. "No", volvió a decir ella. "¿Y crees que eso es motivo para salir?", decía el Súper. "Aparte del 'coso' esto, es un añadido a que estoy hasta los cojo***, en realidad. No puedo más. Conmigo sois los más injusticias y encima tengo que permitir que me insulten. Si yo puedo entonces lo hago", dijo. Pero ante la negativa del Súper de que eso se estuviese permitiendo, Oriana reaccionaba: "Os juro por Dios que me voy a pasar todo el día diciendo que 'En Gran Hermano se permiten los insultos' y me vais a tener que grabar en algún momento. Lo voy a estar diciendo todo el día", aseguró.

Finalmente, el Súper le decía que esperase porque iría a por ella tras hacer una llamada. "Vale, pues ábreme y ya me voy", zanjaba Oriana.

Así es el protocolo de abandono de 'Gran Hermano VIP'

Tras la emisión de las imágenes, Lara Álvarez explicaba con detalle el protocolo de abandono que 'Gran Hermano VIP' activó.

"Es un proceso largo que comienza cuando un concursante responde 'Sí' a la pregunta de '¿Te quieres ir del concurso?'. El viernes Oriana activó el protocolo y todo se puso en marcha. Y tal y como le pide al Súper, sale del confesionario a una sala anexa que 'Gran Hermano' tiene habilitada para este tipo de situaciones. Es aquí cuando Oriana traslada a la organización que cambiaría de idea si se cumplen una serie de exigencias", revelaba la presentadora.

"Se le escucha y mientras se trasladan sus peticiones a la cadena de mando dejamos que Oriana regrese a la casa dónde se encuentran sus compañeros ensayando la prueba semanal. Tras realizar la consulta de las exigencias de Oriana se deniegan por completo por ser incompatibles con 'GH' y una vez ella entiende que esas exigencias no han sido satisfechas, mantiene su decisión de irse, ahora sí, sin vuelta atrás", prosiguió.