¿Maite Galdeano ya no está sola? 'La elegida de Dios' muestra en redes a un misterioso hombre: "Eres impresionante"

La 'elegida de Dios' está en racha. Además de triunfar en cada gala de 'Supervivientes' como defensora de Kiko Jiménez, la madre de Sofía Suescun puede gritar a los cuatro vientos que arrasa allá por donde pasa. Aunque la creadora de hits como 'La papela del camión' siempre hace gala de su supuesta soltería, lo cierto es que alguien ha conseguido traspasar sus murallas y hacerle cierto tilín... ¿o no?

La gran Maite Galdeano ha compartido en redes sociales unas divertidas imágenes en las que pasea por el campo en compañía de un misterioso hombre junto a sus perros. Más tarde, Maite y Pablo (como se llama el susodicho) pasean felices por el supermercado y la elegida de Dios se muestra encantada con los cariñitos de este hombre: "Mi amigo se vuelve loco cuando me ve, no me suelta en ningún momento, qué majo es, esto da gusto de verdad".