Tras 102 días de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra, Rafa intentó volver a la congregación, pero nadie le abrió la puerta. Se sintió mal porque "en la casa estuve muy comedido" porque quería regresar cuando su experiencia terminase: "No fue buena su reacción, no entendieron mi paso por 'Gran Hermano", nos confiesa. "Fue difícil perder el anonimato, me costó mucho disociar el personaje de la persona", añade sobre su experiencia en el reality. Su vida ya no fue la misma.