Madonna y Josh Popper ya no están juntos , según se ha hecho eco 'Socialité'. La pareja formada por la estrella internacional y el boxeador habrían puesto fin a su relación y os contamos todos los detalles de esta inesperada ruptura sentimental .

Todo apunta a que el motivo principal ha sido la incompatibilidad de agendas, pues ambos las han tenido bastante apretadas durante los últimos meses. Fuentes cercanas a la artista, aseguran al periódico The Sun que Madona "apenas ha visto a Josh durante meses porque su agenda es muy ajetreada".

Al parecer, "las cosas simplemente se esfumaron" y "realmente no hay nada malo" entre ellos, pues "todavía se quieren". "Por el momento, su relación no parece viable y han enfriado las cosas, pero siguen siendo amigos", añaden en The Sun.