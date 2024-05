Omar Sánchez, tras salvar a tres bañistas a punto de ahogarse: ''Lo haría otra vez si fuese necesario''

‘’Había dos chicos pidiendo ayuda, gritando. Había unas corrientes bastante fuertes donde no suele haber. No podía volver a la orilla, pidió ayuda, el chico estaba sin poder nadar’’, comienza explicando Omar al programa.

Pese a que el ex novio de Anabel Pantoja temió por su vida, no dudo en salvar a los chicos: ‘’Las corrientes te pueden llevar mar adentro o llevarte algún susto y nadar a contracorriente hasta cansarte y ahí poder ahogarte’’.

Pero Omar devela que no fueron las únicas personas a la que tuvo que salvar: ‘’La Guardia Civil nos hace señas otra vez, como que pasa algo que está pasando dentro también y resulta que un señor había salido a nadar y no podía salir, se estaba dejando llevar por la corriente porque no podía volver a la orilla y le dije ‘súbete a la tabla y te llevamos a la orilla’ y afortunadamente no pasó nada’’.