El posible (y romántico) mensaje de Ricky Martin para Nacho Palau: "Esta noche dejo mi alma en este escenario por ti"

Pero la relación de Nacho Palau y Ricky Martin no es algo reciente. Desde finales de los 80 e l cantante y el escultor mantienen una estrecha amistad, hasta el punto de que Nacho Palau nombró al cantante padrino de su hijo Tadeo . Sin embargo, en los últimos días han surgido rumores que aseguran que la pareja no solo comparte amistad .

Según las últimas informaciones, Ricky y Nacho estarían decididos a dejarse llevar y, pese a que no confirman ni desmienten, sí que han decidido mostrarse públicamente en compañía de los hijos de ambos, quienes son grandes amigos: " En los próximos días van a publicarse fotos de ellos juntos".

'Socialité' se ha puesto en contacto con el entorno más cercano del escultor valenciano y ha podido saber de primera mano que cuando preguntan a Nacho por su posible relación con Ricky este echa balones fuera: " Si me lío con Ricky Martin no os lo voy a contar ".

Pese a que no les confirma la relación, sí que se muestra ilusionado, tras y como ellos mismos declaran: "Es verdad que entre Nacho y Ricky hay algo muy especial, hablar de cariño y amistad se queda muy corto, de hecho hay imágenes de ellos dos juntos que van a salir en los próximos días. A Nacho le encantaría tener algo con Ricky, es evidente, no solo porque Ricky es un hombre súper atractivo, si no también porque es encantador".