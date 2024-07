Exclusiva | Verónica Romero reconoce por qué dejó el grupo de WhatsApp de 'OT': "Necesitaba salir de todo eso"

Verónica le ha contado a Darío del Alcázar que incluso le llegaron a decir que no se quejara porque había "tenido una flor en el culo" , como si su talento no tuviese el nivel necesario para estar en la academia junto a sus compañeros. Al salir del programa, Verónica tuvo una relación muy complicada con su mánager , hasta el punto de que decidió abandonar España: " Me hizo sentir muy mal , yo llegué a desvincularme de todo lo que tenía que ver con el programa, necesitaba salir de todo esto ".

La cantante incluso decidió irse del famoso grupo de WhatsApp en el que estaban todos los concursantes y del que tanto se ha hablado. Verónica no sabe explicar qué fue lo que le molestó de algunos de sus compañeros, pero sí que notó cierto desprecio hacia ella que le hizo darse cuenta de que no quería compartir más tiempo con ellos.

Y es que Verónica solo mantiene relación con dos de sus compañeras: con Rosa López y con Nuria Fergó, a las que ella llama humor 'las super nenas'. La cantante no tiene pelos en la lengua a la hora de reconocer que tuvo un trato muy desagradable: "Yo no entendía por qué los demás me trataban así, me preguntaban por qué no estaba en el grupo de WhatsApp y yo les explicaba que había sentido una serie de cosas con ellos que me habían hecho mucho daño".