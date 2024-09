¿Han roto Laura Matamoros y Antonio Revilla? La influencer responde de manera ambigua

Las pistas que llevan a pensar que Laura Matamoros y Antonio Revilla han roto su relación

La fortuna del novio de Laura Matamoros: un patrimonio de más de 100 millones de euros

A finales del mes de julio, poco después de su participación en 'Supervivientes 2024', Laura Matamoros hizo pública su primera foto junto a Antonio Revilla, su nuevo novio, confirmando así su relación. Poco después, la influencer hizo una verdadera declaración de intenciones al mostrarle su amor al heredero de la conocida empresa de chorizos con frases como "hasta la luna y Saturno" o "todo pasa por algo". Pero poco quedaría ya de este amor, tal y como ha podido concluir 'Socialité' tras una investigación.

Laura Matamoros y Antonio Revilla parecían estar muy enamorados en vista de todo lo que mostraban en redes sociales. La pareja se dedicaba tiernas palabras a la vista de todos sus seguidores y no se escondían a la hora de besarse en público. Pero todo esto podría haber llegado a su fin, pues ya no queda nada de este amor en redes sociales. Además, le preguntamos a Laura al respecto y su respuesta es de lo más ambigua al no negar la ruptura.

Las pistas que confirmarían la ruptura sentimental de Laura Matamoros y Antonio Revilla

Laura Matamoros ha pasado de publicar fotos junto a su novio y a proclamarle su amor abiertamente a no mostrar absolutamente nada. De hecho, desde el 28 de agosto (después de un viaje a Cádiz) no tenemos noticia alguna de ellos. Tampoco interacciones entre la pareja. No vemos rastro de Antonio en las redes sociales de Laura y esto hace levantar todas las sospechas porque, además, descubrimos que no se siguen mutuamente: ¿Crisis a la vista o ruptura sentimental?

La respuesta ambigua de Laura Matamoros al preguntarle sobre su ruptura con Antonio Revilla