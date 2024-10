La reacción de Sofía Cristo al poder coincidir con la reina Sofía en un evento: ''No creo que sea fácil para ella estar aquí''

''No quería perderse este compromiso por una buena causa, a pesar del duro momento que está atravesando'', comienza explicando el redactor del programa, y revela que ella misma ha hablado sobre su mala situación : ''No está pasando muy buenos días, nos ha dicho que está bien, que se está apoyando en sus amigos''.

''No llevo la agenda de la reina Sofía, pero me imagino que tendrá compromisos. No creo que sea fácil que tenga que estar ella aquí. No tengo problema en coincidir con nadie, 'Perrotón' está abierto para toto el mundo y más para la presidenta'', afirma la hija de Bárbara Rey.