Daniela Requena asegura haber tenido un romance con alguien de la realeza europea: ''Nos hemos enviado contenido subido de tono''

Pero la periodista tiene más bombazos bajo la manga y sorprende de nuevo en su entrevista en exclusiva con 'Socialité' al revelar que mantuvo un romance con alguien de la casa real europea: ''Solo diré que no se me resiste nadie, ni siquiera la casa real europea''.

''Te puedo decir que he flirteado mucho y me he enviado contenido subidito de tono con un heredero al trono europeo. Puede ser príncipe, puede ser hijo de una reina, hijastro...No voy a decir nombres ni nada, he chateado con él, pero no voy a decir nada porque se lía'', revela la periodista.