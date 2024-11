Elena Tablada lanza una advertencia a Javier Ungría antes de su entrevista: "Yo tengo más cosas que contar"

La guerra mediática entre Javier Ungría y Elena Tablada no cesa. Es más, podría recrudecerse aún mas después de la entrevista que el exconcursante de ‘Supervivientes’ va a conceder esta semana en el programa ‘¡De viernes!’.

El empresario llega dispuesto a contarlo todo y podría revelar datos sobre su exmujer que todavía no conocemos… ¿Teme ella lo que pueda decir? Horas antes del comienzo del espacio de Bea Archidona y Santi Acosta, en ‘Socialité’ hemos podido hablar con la diseñadora de joyas.

A cuadros se ha quedado Elena Tablada al enterarse de que su expareja se sentará en ‘¡De viernes!’ y podríamos decir que esa noticia ha sido el mayor susto que se ha llevado por Halloween. Él asegura que tiene mucho que contar, pero ella no se ha quedado callada.

Ante los micrófonos de nuestro programa, la ex de David Bisbal ha contado si tiene algún temor por lo que pueda decir: “Esto va a durar lo que el quiera que dure. Si quiere que se extienda, lo extendemos. Yo solo he dicho cosas que son verdad”, empezaba diciendo.

A Elena Tablada no le sorprende nada que el que fue su marido se siente en televisión y afirma: “Le gustó el caramelo de la fama. No me preocupa su exposición en televisión, cada uno expone lo que quiere”, declaraba.