Mario Vaquerizo, muy emocionado, da su primer paseo tras su accidente: ''Estoy en proceso de evolución, pero estoy vivo''

''Es mi primer paseo después de 21 días del fatídico día, han venido a acompañarme las 'Nancys rubias'. Muchísimas gracias a todos. Se me han quedado las piernas un poquito flojitas, pero ya muy bien, de esta saldremos'', anunciaba el cantante en un vídeo grabado para sus redes sociales.

Después, Mario atendía a los medios de comunicación: ''Va todo bien, va soldándose, sigo con el collarín y la visión recuperándola poco a poco he tenido mucha pérdida. Estoy en proceso de evolución, pero estoy vivo''.

El cantante bromeaba también respecto a su estado físico: ''He perdido mucha masa muscular por estar tumbado durante quince días, pero se me ha quedado un cuerpazo, hay que buscar siempre el lado positivo. No puedo estar mucho de pie, estoy bien y las cosas de palacio van despacio''.