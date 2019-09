Se rompe el 'eje del mal' en 'GH VIP': la primera discusión entre Hugo Castejón y Adara

han tenido su primeraen la casa. Su amistad en las dos primeras semanas de concurso ha sido muy estrecha pero hasta en las mejores relaciones saltan chispas. El motivo del desencuentro ha sido el supuestoque Hugo le ha hecho a Adara por no haber empatizado con él respecto a su mala relación con. Adara no se ha callado y le ha advertido: "No pintes las cosas como si yo no te hubiera apoyado". Al parecer, Hugo es capaz de desquiciar hasta a su propio grupo. Además, Alba Carrilo ha confirmado su relación con Santi Burgoa