Marta no duda en tildar a Anabel Pantoja de manipuladora y de tener celos de su prima, Isa cuando ésta fue adoptada por la cantante porque "le había quitado su papel". "Prepotente", "no es de fiar", "trata a la gente como si fueran esclavos suyos..." Marta no tiene reparos a la hora de opinar sobre Anabel.