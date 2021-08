Isa Pantoja y Asraf discutirían constantemente por el sueldo del marroquí: "Se queja de que Asraf no trabaja"

Amor Romeira corrobora la información: "Asraf sigue teniendo comportamientos tóxicos"

Desvelamos los sueldos de Isa y Asraf: "Ella le mantiene"

Es la noticia bomba del día en 'Socialité'. Hasta la redacción del programa ha llegado una información que ha hecho que nos replanteemos la relación que Isa Pantoja y Asraf Beno nos muestran a través de sus redes sociales. Según nuestras informaciones, la pareja se encuentra al borde de la ruptura y el motivo no es otro que el económico.

Al parecer, Isa Pantoja estaría harta de que su chico no aportase igual que ella a la economía familiar, algo a lo que el marroquí responde echándole en cara que si ella gana más dinero es "por ser hija de quién es". Amor Romeira, que se encuentra participando en el reality de 'Solos on the beach', ha corroborado esta información:

"Es verdad lo que estáis contando y me consta, existe una crisis porque Asraf no ha limpiado del todo su carácter tóxico y no para de restregarle en la cara constantemente a Isa que si trabaja en la televisión es por ser hija de Isabel Pantoja".

Tal y como ha recordado Amor, Asraf Beno ha trabajado en varios programas de Telecinco como colaborador pero no ha funcionado: "Ha estado en 'Viva la vida' y en 'Ya es mediodía' y se ha ido porque no vale, no vale para la televisión pero tampoco busca otro trabajo".

Los ingresos mensuales de Isa Pantoja y Asraf Beno

Según las investigaciones de 'Socialité' los ingresos mensuales de la pareja no son precisamente boyantes y para ser sinceros tampoco están equiparados. Isa Pantoja estaría embolsándose al mes unos 900-1.000 euros por sus colaboraciones en 'El programa de Ana Rosa' y por sus promociones en redes sociales.