El desplante de Isabel Preysler a Lydia Lozano en el cumpleaños de Tamara: "Fue un momento muy incómodo"

Lydia se acercaba efusivamente a la madre de la cumpleañera, pero esta hacía caso omiso y pasaba de largo ante el estupor de la canaria y de los compañeros de prensa que presenciaban el momento. "Primero me parece una injusticia que Lydia Lozano no esté invitada a la fiesta y segundo me parece una injusticia que Isabel no salude a Lydia, una de las grandes de este país", se quejaba Nuria Marín en directo.