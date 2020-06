Edurne habla de su amor con David De Gea en una canción de su nuevo disco: "Se emocionó al escucharla"

María Patiño ha querido destacar una de las frases de esta canción, “cuando me miras, ahora veo lo mismo que ayer”, sin duda toda una declaración de amor. Pero ¿cómo ha reaccionado David al escuchar el tema? Edurne confiesa que no llegó a decir nada, que era una sorpresa . ¡Y menuda sorpresa!

“Fue un momento bonito y especial. Él no tenía ni idea, era una sorpresa. No le dije que le estaba componiendo un tema. De hecho, le di al play y él no sabía nada. Luego ya se dio cuenta cuando digo lo de los nueve años. Se emocionó mucho y está encantado de que le haya hecho un tema”, nos confiesa.