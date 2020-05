Encarni Manfredi habla de los trapos sucios de Marta López y su enfrentamiento del pasado: "Es mentirosa"

Asegura que no está disfrutando con este momento, porque habría que "ser mala persona" para alegrarse, pero no duda en atacar a la que fuera su amiga en el pasado: "Dudo mucho de que estuviera con Merlos, es una mentirosa ".

Además, nos cuenta que esta historia le ha hecho recordar todo lo que vivió con Marta, a "todas las mentiras que ha dicho, ella tenía una relación de voy y vengo, eso del matrimonio no me lo creo", afirma. "Es una manipuladora, por su forma de actuar", dice al hacer referencia a un problema económico que tuvieron: "Conseguí embargarle y cobrar todo lo que me debía".