'Supervivientes 2021' ha terminado su edición proclamando a Olga Moreno como ganadora del reality gracias a los votos del público a través de sus llamadas y mensajes de texto. 'Socialité' se coló en esta gran gala final y muestra todo lo que no se vio durante la emisión en directo. También hablamos con Rocío Flores .

Rocío Flores no puede contener las lágrimas tras la final y espera a que la mujer de su padre salga de las instalaciones de Mediaset . Tanto ella como los familiares de la ganadora no quieren dejarla sola y la apoyan durante toda la gala... tanto que se quedan sin voz de tanto gritar.

Pero no todos están contentos con la victoria de Olga Moreno, pues Sylvia Pantoja declara públicamente que ella hubiera preferido que hubiese ganado Gianmarco. Por su parte, le preguntamos a Alejandro Albalá y no sabemos interpretar la cara que nos muestra. No felicita a Olga cuando antes se mostraba a favor de ella.