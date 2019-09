La casa de 'GH VIP' ha empezado a saltar por los aires: traiciones, enfados, malentendidos y algún que otro flirteo. En este contexto Gianmarco sigue en sus intentos de conquista. Hablando con Alba Carrillo ha decidido declararse: "Cuando una persona me gusta mucho, yo voy y contigo he dicho si, por ejemplo". Pero la confesión no ha tenido mucho éxito porque la modelo no le ha seguido el juego.