Gianmarco estalla contra los que le cuestionan: "Prefiero ser exagerado que cornudo"

Ahora, Gianmarco decide contestar a todas las críticas que recibe en los programas de televisión: “Si repetís mucho una mentira, no se convertirá en verdad. Los mensajes los he visto con mis ojos cuando estaba con ella y si para vosotros es normal que vuestra novia, estando contigo, se escriba con otro chico para coquetear y para verlo cuando tú no estás… pues mira, prefiero ser un poquito exagerado que cornudo”.