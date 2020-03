Rodri 'GH 17', el causante de la ruptura de Gianmarco y Adara: "Le pilló mensajes con él en su móvil"

Esa información ha sido una bomba y las reacciones no se han hecho esperar. Claudia, la que es supuestamente novia de Rodrigo, se ha puesto en contacto con Suso para decir que no tenía ni idea de todo esto y que estaba dolida. Pero más tarde se desmiente que ella y Rodrigo estén juntos… ¡Lo dejaron hace dos meses! Los colaboradores no dejan de recibir mensajes en directo ¡Menudo lío!