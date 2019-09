Los cantantes y Patiño analizan el videoclip de Isa Pantoja: "No he visto a nadie que baile tan sumamente mal"

se ha estrenado como cantante con canción bailonga y nombre artístico: Isa P. Las reacciones no se han hecho esperar y en lasnos hemos encontrado con algunas comparaciones… ¿Lleva la hija de la tonadillera el mismo mono que popularizó Britney Speras en un videoclip?

La Pelopony, Taburete, Carolina Durante, Cristina Rodríguez, Juan Magan, Alejandro Abad, Mario Vaquerizo… tenemos las opiniones de muchos expertos en el sector y lo cierto es que muchos de ellos no se cortan a la hora de analizar este debut. Por cierto, María Patiño no se ha mordido la lengua a la hora de opinar: “No he visto a nadie que baile tan sumamente mal”.