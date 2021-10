Kiko Matamoros, sobre sus adicciones: "Leía un libro entero en una noche consumiendo estupefacientes"

Kiko Matamoros ha concedido una entrevista para 'El Español' en la que no ha dejado sin contar detalle alguno de sus problemas con los estupefacientes. El colaborador confesaba en 'Sábado deluxe' que llevaba décadas consumiendo estupefacientes pero ahora comparte con todo el mundo anécdotas de su intimidad.

El colaborador de 'Sálvame' ha reconocido que lleva cincuenta años consumiendo droga, pero pese a ello siente que no ha perdido nunca el control: "Llevo cincuenta años consumiendo pero la droga no me ha consumido a mí".