Makoke responde a Mila Ximénez tras reclamarle su deuda: "Fuimos amigas en su momento"

Mila Ximénez ha comunicado en ‘Sálvame’ que Makoke todavía no le ha pagado las costas que le debe del juicio que perdió. La exmujer de Kiko Matamoros denunció a la colaboradora por sus ataques en ‘Sálvame’ pero el juez no le dio la razón. Mila se queja desde su programa y, ahora, Makoke responde: “Cuando pueda se lo pagaré. No se lo debo a ella, se lo debo a sus abogados pero por supuesto que se lo pagaré”.