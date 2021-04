María Patiño estalla en directo al escuchar las peligrosas afirmaciones negacionistas de Miguel Bosé

Esta semana, el cantante Miguel Bosé volvía a convertirse en foco de la polémica por unas peligrosas declaraciones sobre la pandemia del coronavirus . Bosé ya no solo habla de lo que él considera la "plandemia", si no que además advierte a la población del peligro que supone vacunarse puesto que, en su opinión, a través de la vacuna nos inyectan nanotecnología para controlarnos.

"A mí me encanta hablar con personas que tienen puntos de vista distintos a los míos, incluso con negacionistas de la covid, pero me molesta muchísimo que se hable de los periodistas amigos, los periodistas antes que amigos son periodistas (...) Lo que más detesto en esta vida es que cuando no pienses igual que los demás te desprecien porque entonces es que eres un ser manipulado, estoy hasta los mismísimos de que si no pienso igual que los demás me consideren parte de un rebaño, como en este caso Miguel Bosé".