Samanta Villar, sobre Miguel Bosé: “Está convirtiéndose en un referente para el sector negacionistas y es muy peligroso, creo que peca de delirios de grandeza"

Samanta Villar nos ha contado su experiencia grabando uno de sus reportajes con Miguel Bosé. En aquel momento, el cantante se mostró un tanto hosco y hasta abandonó el rodaje porque no quería hablar de sus padres. Ella misma nos habla de lo sucedido a raíz de las declaraciones del cantante en su última entrevista con Jordi Évole: “Se está convirtiendo en un referente para el sector negacionistas y es muy peligroso”.

“Con todo el respeto, pero creo que él peca de delirios de grandeza”, asegura Samanta, contándonos que su carácter “no es fácil de tratar” y matizando que no hablaría de esto si no fuera por sus declaraciones a Évole: “Creo que está ofuscado por un convencimiento máximo en un supuesto conocimiento que él tiene y que los demás no tenemos y esto está escrito en la literatura científica como delirios de grandeza”.