María Patiño sufre el primer percance de 2022 y preocupa a su compañera: "¿Qué te pasa?"

La presentadora nos ha regalado muchísimos momentos a lo largo de 2021 y ‘Socialité’ ha querido hacer un vídeo recopilatorio con los mejores. Un regalo que a María Patiño le ha gustado bastante: “Ay, pues me he reído conmigo misma. La verdad es que está bien ser tan payasa”, decía.

Al escucharla reírse, la reportera no podía evitar preocuparse por ella: “¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando?”, le preguntaba Giovanna. A lo que María Patiño, entre risas, respondía: “Que se me había caído el cable y ya me lo he puesto”.